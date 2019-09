© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Finta, controfinta e scatto palla al piede: è la specialità di Arvin Appiah, attaccante esterno andato all'Almeria per una cifra record nelle scorse ore. Un laterale offensivo bravo nell'assist e particolarmente dotato dal punto di vista atletico, capace di creare la superiorità numerica nel giro di pochi secondi. È già entrato nella storia della seconda divisione spagnola grazie ai nove milioni di euro spesi dall'Almeria per portarlo in Spagna, dal Nottingham Forest: ora è chiamato a ripagare l'investimento fatto su di lui, con una stagione da grande protagonista in Andalusia.

Nome: Arvin Appiah

Data di nascita: 5 gennaio 2001

Nazionalità: inglese

Posizione: attaccante esterno

Squadra: Almeria

Assomiglia a: Raheem Sterling