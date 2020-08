Un talento al giorno, Bartosz Bialek: un Dzeko polacco che ne ripercorre già le orme

Tra le rivelazioni dell'ultima Ekstraklasa, Bartosz Bialek ha convinto il Wolfsburg a investire forte su di lui, già definito in patria il nuovo Milik o addirittura il Dzeko polacco (che sia un caso l'arrivo proprio in biancoverde?). Per lui i tedeschi hanno sborsato ben cinque milioni di euro, non una cifra da poco per un classe 2001 con pochissime presenze tra i grandi: un centravanti dalla grande mole ma che ama giocare il pallone sia in area che fuori dalla zona di pericolo, fungendo da fulcro del gioco per i compagni. Un gioiellino difficilissimo da marcare perché forte di testa ma svelto anche con i piedi, anche se non brillantissimo in agilità, come è normale che sia.

Nome: Bartosz Bialek

Data di nascita: 11 novembre 2001

Nazionalità: polacco

Squadra: Wolfsburg

Ruolo: centravanti

Assomiglia a: Edin Dzeko