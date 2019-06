Un talento al giorno, Ben Waine: un Rooney neozelandese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In patria è diventato già famoso per il record di più giovane marcatore della selezione Under 20 neozelandese della sua storia: Ben Waine, un piccolo Rooney in campo, ha disputato il Mondiale sottoetà, ma questo non gli ha impedito di fare la differenza per la propria nazione. Un Mondiale finito ai rigori contro la Colombia, ma che ha lanciato le quotazioni del classe 2001, finito sul taccuino di diversi osservatori per la sua capacità di finalizzazione e modernità nell'interpretazione del ruolo di attaccante.

Nome: Ben Waine

Data di nascita: 11 giugno 2001

Nazionalità: neozelandese

Posizione: attaccante centrale

Squadra: Wellington Phoenix

Assomiglia a: Wayne Rooney