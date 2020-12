Un talento al giorno, Ben Woodburn: un classe 1999 su cui il Liverpool ha investito

Pur non avendo trovato grande continuità nel suo prestito al Blackpool, Ben Woodburn si è dimostrato negli ultimi anni un talento su cui il Liverpool può contare: pur essendo ancora acerbo per giocarsi il posto coi campionissimi presenti nella rosa dei Reds, il trequartista classe 1999 ha ottenuto l'apprezzamento di Klopp e ora lavora per farsi trovare pronto quando la casa madre avrà bisogno di lui. Tatticamente non è semplice inquadrarlo in un calcio inglese che mal sopporta il trequartista, quindi è facile vederlo adattarsi come mezzala, anche il controllo di palla e la capacità di vedere il gioco sono sicuramente le sue doti migliori.

Nome: Ben Woodburn

Data di nascita: 20 aprile 1999

Nazionalità: gallese/inglese

Ruolo: trequartista

Squadra: Blackpool

Assomiglia a: Joe Cole