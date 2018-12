Un talento al giorno, Benjamin Garré: esterno tutto pepe e fumo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dribblomane, tutto mancino, già in forza al City da anni ma con l'animo latino dentro: Benjamin Garré è un ala dalla tecnica esagerata ma dalla concretezza piuttosto limitata. Basta vederlo una volta per rimanere incantanti dalla sua superiorità col pallone tra i piedi, ma altrettanto delusi dalla poca incisività. Rapidissimo, ricorda un po' Neymar per la capacità di sbilanciare l'avversario senza nemmeno toccare il pallone. Bravo nel tiro da fermo e in corsa, a volta l'eccesso di personalità sfocia in preziosismi che rallentano l'azione e magari fanno sfumare un contropiede pericoloso.

Nome: Benjamin Garré

Data di nascita: 11 luglio 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Manchester City

