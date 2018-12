Un talento al giorno, Bogdan Jočić: il Milinkovic-Savic del 2001

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

181 centimetri di centrocampista rendono Bogdan Jočić un centrocampista dalle qualità molto molto interessanti per il campionato italiano (non a caso lo segue l'Inter, ndr): una sorta di Milinkovic-Savic classe 2001, con grandi qualità fisiche, che gioca come centrocampista offensivo ma anche come mediano davanti alla difesa. Gioca con grande soddisfazione con la maglia della Serbia Under 17 e con quella della Stella Rossa di Belgrado. Visione di gioco e capacità di assist sono le sue migliori caratteristiche in questo momento.

Nome: Bogdan Jočić

Data di nascita: 11 gennaio 2001

Nazionalità: serbo

Squadra: Stella Rossa

Ruolo: centrocampista centrale

Assomiglia a: Sergej Milinkovic-Savic