© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Specialista nei calci piazzati, il classe 1998 Bogdan Lednev (inserito non a caso nella lista dei 50 giovani dei giovani da tenere d'occhio nel 2020 dalla UEFA, ndr) è considerato uno dei grandi talenti dell'Ucraina che verrà: Shevchenko non lo ha ancora chiamato in Nazionale maggiore, ma sembra un passaggio scontato visti i nove gol in 16 partite realizzati con la maglia dello Zorya Luhansk, dove lo ha spedito la Dinamo Kiev. Come scritto, si tratta di un fantasista particolarmente dotato sui calci piazzati (quattro dei suoi gol in stagione sono arrivati da fermo), capace di giocare un po' in ogni ruolo a centrocampo.

Nome: Bogdan Lednev

Data di nascita: 24 marzo 1998

Nazionalità: ucraino

Ruolo: regista/fantasista

Squadra: Zorya Luhansk

Assomiglia a: Andrea Pirlo