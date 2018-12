Un talento al giorno, Brais Mendez: venti minuti ed è già decisivo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Brais Mendez è uno dei grande protagonisti dell'ultima tornata di gare internazionali del 2018: l'esterno spagnolo, all'esordio, ha firmato la vittoria colta dalla Spagna contro la Bosnia, andando in gol dopo appena venti minuti dal suo ingresso in campo. In estate lo vedremo al servizio della formazione Under 21 nell'Europeo italiano, ma intanto andiamo a conoscere una delle rivelazioni più recenti del panorama europeo. Il classe 1997 si è messo in mostra con la maglia del Celta Vigo nelle scorse settimane, guadagnandosi la chiamata del ct Luis Enrique e le attenzioni dei grandi club: trattasi di un esterno destro capace di adattarsi anche a trequartista, abile nello stretto e molto fantasioso. Tante delle iniziative offensive del galiziani in questa stagione portano proprio la sua firma.

Nome: Brais Mendez

Data di nascita: 7 gennaio 1997

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: esterno destro

Squadra: Celta Vigo

Assomiglia a: Joaquin