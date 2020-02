Un talento al giorno, Brandon Williams: un laterale di grande spinta per lo United

Uno dei giovani lanciati da Solskjaer in Prima Squadra quest'anno è Brandon Williams, classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Manchester United. L'esordio continentale per il terzino inglese è arrivato contro l'AZ Alkmaar a inizio ottobre, un periodo da sogno per la sua carriera, visto che risale proprio a quel momento la messa nero su bianco sul nuovo contratto fino al 2022, con opzione, con lo United. Parliamo di un giocatore velocissimo, bravo nell'uno contro uno e abile nel seguire l'azione offensiva: non a caso ha firmato già diversi anni nel suo primo anno da pro.

Nome: Brandon Williams

Data di nascita: 24 ottobre 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore sinistro

Squadra: Manchester United

Assomiglia a: Patrice Evra