Un talento al giorno, Brian Brobbey: un mini-Lukaku che ha bruciato le tappe

La storia di Brian Brobbey è sicuramente particolare, non fosse altro per la particolarissima situazione familiare: il talento classe 2002 dell'Ajax, record di precocità persino per un calcio ricchissimo di talento come quello olandese, vanta infatti ben tre fratelli professionisti. Il più giovane, Samuel Brobbey, ma anche Kevin e Derrick Luckassen, quest'ultimo difensore dell'Herta Berlino. In comune col fratellastro ha certamente il fisico stratuario: il giovane centravanti vanta una potenza fuori dal comune e anche perché l'Ajax gli ha fatto bruciare le tappe, coinvolgendolo in Youth League e persino nelle gare dell'Ajax Under 21, che gioca nella serie cadetta d'Olanda.

Nome: Brian Brobbey

Data di nascita: 6 settembre 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: centravanti

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Romelu Lukaku