Un talento al giorno, Bright Arrey-Mbi: il nuovo Boateng ha già esordito in Champions

vedi letture

Uno strappo ai legamenti della caviglia destra ha messo ko per diverse settimane Alphonso Davies, uno dei giocatori rivelazione dell'ultima stagione calcistica. E per sostituire un 2000... Flick si è rivolto ad 2003. Il tecnico del Bayern è rimasto impressionato dalle qualità del giovanissimo Bright Arrey-Mbi: attenzione però, parliamo di un centrale, che più volte è stato accostato al compagno Jerome Boateng, addirittura come suo possibile erede. Per ora Flick lo ha utilizzato come terzino di emergenza, ma il fisico statuario e gli ottimi riflessi, ma anche una capacità difensiva di tutto rispetto, lasciano presagire un futuro da centrale per lui.

Nome: Bright Arrey-Mbi

Data di nascita: 19 gennaio 2003

Nazionalità: tedesco

Ruolo: difensore centrale o laterale

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Jerome Boateng