Un talento al giorno, Caio Eduardo: l'infallibile piccolo Arthur del Vasco

Caio Eduardo De Souza Germano, meglio conosciuto come Caio Eduardo, è una delle perle meno note ma sicuramente più interessanti del calcio brasiliano. Ancora giovanissimo, sedici anni da poco compiuti, è un volante, un mediano di contenimento e riproposizione. Uno poco brasiliano ma certamente con vocazione europea, uno che può ricordare Arthur del Barcellona o Allan del Napoli, per esempio. Il Vasco Under 17 è probabilmente la squadra più interessante della nazione in questo momento e Caio Eduardo ne è il collante: recupera palloni su palloni, come messo in mostra in una recente kermesse europea giocata (il Torneo di Montaigu in Francia, ndr). E' una garanzia, uno che non sbaglia praticamente mai, palla al piede e che riesce sempre a dare pressione con e senza palla agli avversari.

Nome: Caio Eduardo

Data di nascita: 9 aprile 2003

Nazionalità: Brasiliana

Ruolo: Centrocampista centrale

Squadra: Vasco da Gama

Assomiglia a: Arthur