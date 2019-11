Un talento al giorno, Capita: il gioiello angolano del 1° de Agosto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Attaccante esterno o trequartista, l'angolano classe 2002 "Capita" si sta mettendo in mostra nel Mondiale Under 17 in corso con la maglia della propria nazionale grazie a qualità indiscutibili: agilità, velocità e abilità nel tiro dalla media-lunga distanza sono le specialità della casa, così come la capacità di creare superiorità numerica e chances per i compagni. Di piede destro, tatticamente può giocare indifferentemente da laterale offensivo di destra o sinistra, ma anche centralmente. Più difficile invece immaginarlo come attaccante di riferimento.

Nome: Osvaldo Pedro Capemba “Capita”

Data di nascita: 10 gennaio 2002

Nazionalità: angolano

Ruolo: attaccante esterno o fantasista

Squadra: 1° de Agosto

Assomiglia a: David Suazo