Un talento al giorno, Carel Eitng: linfa nuova in casa Ajax

In casa Ajax i talenti abbondano ed il club olandese potrà sopperire alle partenze di De Ligt e De Jong. A centrocampo i tifosi dei Lancieri aspettano la definitiva esplosione di Carel Eiting: centrocampista centrale classe '98, Eiting è un metronomo in mezzo al campo. Detta i tempi di gioco in maniera perfetta, ha una grande visione ed un piede educato. Non solo, abile nel recupero palla, è dotato anche di un buon destro che lo rende pericolosissimo anche su palla inattiva.

Nome:Carel Eiting

Data di nascita: 11 febbraio 1998

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Frenkie de Jong