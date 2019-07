Un talento al giorno, Cemali Sertel: il treno turco ha già esperienza

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nonostante i soli diciannove anni, Cemali Sertel ha già macinato chilometri ed esperienza in Turchia. Dalla sua squadra natale, l'Hatayspor, passa all'Eskisehirspor che poi lo cede al club della capitale: l'Istanbul Basaksehir, però, lo presta per una stagione e mezzo (la prossima sarà la seconda) al club dove lo ha comprato lo scorso gennaio. In 1.Lig, da terzino sinistro, ma pure da secondo e terzo in una difesa a quattro, ha giocato oltre venti gare nell'ultima stagione. Nazionale Under 19, mancino ma in caso di bisogna capace anche di destro, è un giocatore di grandissima corsa, bravo anche in fase offensiva.

Nome: Cemali Sertel

Data di nascita: 6 gennaio 2000

Nazionalità: Turca

Ruolo: Terzino sinistro

Squadra: Eskisehirspor (in prestito dall'Istanbul Basaksehir)

Assomiglia a: Domenico Criscito