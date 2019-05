© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Chelsea si gode il talento di Charlie Brown. No, non stiamo parlando del famosissimo persaggio dei fumetti, bensì di un giovanissimo attaccante classe '99 cha ha trascinato il Chelsea fino alla finale di Youth League. Diversamente dalla sua controparte cartacea, il talento del Chelsea è un vincente: veloce, rapido e dotato di un ottima tecnica. Mancino naturale, vede la porta con straordinaria regolarità. Con le dovute proporzioni lo si può accostare ad Hazard, anche se rispetto al fenomeno belga, Brown gioca in una posizione più avanzata.

Nome: Charlie Brown

Data di nascita: 23 settembre 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: attaccante

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Eden Hazard