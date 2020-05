Un talento al giorno, Charlie Webster: il classe 2004 che ha stregato il BVB

Qualcuno lo chiama il "prossimo Jadon Sancho", in realtà Charlie Webster sembra avere le possibilità di scrivere il proprio percorso in modo indipendente, senza inseguire la scia di qualche precedente illustre: un gioiellino che proprio il Borussia Dortmund vorrebbe scippare al Chelsea, il quale sembra pronto a blindare il classe 2002, già capace di stupire con le selezioni Under 16 e Under 17 dei Blues, col quale ha vinto il titolo di miglior calciatore della Kevin De Bruyne Cup. Già capitano della Nazionale inglese di categoria, ha già bruciato le tappe esordendo con l'Under 18, evidentemente sotto età. Tatticamente parliamo di un centrocampista capace di giocare come regista avanzato ma anche come mezzala, bravissimo a far la differenza con le sue geometrie e i filtranti che spiazzano la manovra difensiva.

Nome: Charlie Webster

Data di nascita: 31 gennaio 2004

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Luka Modric