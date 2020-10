Un talento al giorno, Chrislain Matsima: strapotere fisico e aereo, è il futuro del Monaco

Chrislain Matsima è uno dei tanti debuttati delle prime giornate di Ligue 1, campionato ormai diventato famoso per la facilità con cui i giovani vengono lanciati nel professionismo: il classe 2002 del Monaco, già pilastro della Francia Under 17 e 18, ha disputato appena 18 minuti, nel finale del successo contro lo Strasburgo, ma in casa biancorossa la fiducia che possa diventare nel giro di pochi mesi un titolare della squadra è massima. Parliamo di un centrale molto muscolare, che fa dell'abilità aerea e in marcatura i propri punti di forza: certamente deve crescere in fase di impostazione, ma ha tutto il tempo per svilupparsi in tal senso.

Nome: Chrislain Matsima

Data di nascita: 15 maggio 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Michel Ciani