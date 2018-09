Un talento al giorno, Christopher Nkunku: Tuchel già lo adora

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Per lui il PSG ha rinunciato all'investimento Giovanni Lo Celso, finito al Betis Siviglia. Christopher Nkunku ha colpito Tuchel e si è meritato tanto spazio nelle prime cinque gare ufficiali della stagione del PSG, che ha fatto cinque su cinque in Francia e ora attende di mettersi alla prova a livello internazionale. Dal punto di vista tattico-tecnico parliamo di un centrocampista in grado di adattarsi anche come esterno e pericolosissimo in area avversaria, sia per gli inserimenti senza pallone che lo portano in area sia per i letali tiri da fuori che lo hanno messo in evidenza anche nella scorsa Ligue 1.

Nome: Christopher Nkunku

Data di nascita: 14 novembre 1997

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: PSG

