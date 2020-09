Un talento al giorno, Chukwubuike Adamu: il dopo Haaland è già in cara

Cresciuto nel settore giovanile del GSV Wacker, il gioiello del Salisburgo Chukwubuike Adamu ha disputato una Youth League da grandissimo protagonista, diventando il capocannoniere della sua squadra con 6 reti in 7 presenze: per il giocatore, di chiara origine africana, si tratta del coronamento internazionale dopo una ottima carriera in patria. Ma che tipo di giocatore è Adamu? Un ragazzo solare e istrionico, capace di farsi voler bene da tutti i compagni anche e soprattutto a suon di gol: servirlo in velocità alle spalle della difesa è quasi una certezza di condanna per la difesa avversaria. Velocità e freddezza sono le migliori qualità di questo attaccante classe 2001, destinato a diventare presto un giocatore importante anche per la Prima Squadra.

Nome: Chukwubuike Adamu

Data di nascita: 6 giugno 2001

Nazionalità: austriaco

Squadra: Red Bull Salisburgo

Ruolo: attaccante

