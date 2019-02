Un talento al giorno, Colin Dagba: il futuro della corsia destra parigina

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il futuro del laterale destro Colin Dagba sembra scritto, visto che il PSG non sembra avere alcuna intenzione di veder partire l'ennesimo talento in direzione estero: firmato il rinnovo qualche mese fa, il giovane laterale è blindato e in questo momento rappresenta il futuro del ruolo ben coperto per quanto riguarda il presente. Il cognome tradisce origini africane, ma Dagba è un francese purosangue, che Tuchel ha già dimostrato di apprezzare. Dopo averlo utilizzato in precampionato, il giocatore è stato sempre al seguito dei grandi: tatticamente è un laterale molto bravo nella costruzione dell'azione, l'ideale per allargare il gioco.

Nome: Colin Dagba

Data di nascita: 6 settembre 1998

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino

Squadra: PSG

Assomiglia a: Bakary Sagna