In Brasile ormai non sforna solo attaccanti dalla tecnica sopraffina, anzi. Da portieri come Alisson e difensori come Thiago Silva, la nazionale verdeoro può contare talenti in tutti i reparti. Non è da meno l'Under 17, fresca vincitrice del titolo mondiale, che in mezzo al campo ha un metronomo che risponde al nome di Daniel Cabral. Mediano dotato di un'ottima tecnica (come del resto tutti i brasiliani), è il vero e proprio perno dell'Under 17: i palloni in mezzo al campo passano dai suoi piedi, legge bene il gioco ed è in grado di servire i compagni anche con lunghi lanci precisi, che ricordano quelli di un certo Andrea Pirlo.

Nome: Daniel Cabral

Data di nascita: 14 maggio 2002

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: centrocampista

Squadra: Flamengo

Assomiglia a: Andrea Pirlo