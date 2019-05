Un talento al giorno, David Brooks: solo di passaggio a Bournemouth

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Transkermakt lo valuta 20 milioni di euro, ma difficilmente il Bournemouth sarebbe d'accordo con questo prezzo: il fantasista gallese David Brooks è infatti in lizza per il titolo di miglior giocatore della Premier League 18/19, il che la dice lunga sulle sue qualità. 21 anni, ma già fondamentale per la sua squadra, con cui ha segnato 7 gol, entrando anche in cinque azioni che hanno portato alla segnatura di un compagno. Il rinnovo firmato recentemente mette al riparo il suo club dall'assalto delle big, ma la sensazione è che il trequartista moderno sia solo di passaggio in rossonero.

Nome: David Brooks

Data di nascita: 8 luglio 1997

Nazionalità: gallese

Ruolo: trequartista

Squadra: Bournemouth

Assomiglia a: Donny van de Beek