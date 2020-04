Un talento al giorno, David de la Víbora: 2003 che fa la differenza sulla fascia sinistra

vedi letture

Capigliatura alla David Luiz ma poco altro in comune con il difensore brasiliano dell'Arsenal. David De la Víbora, classe 2003 spagnolo, è un giocatore di fascia considersto già uno dei giovani più promettenti non solo del settore giovanile del Real Madrid, ma del panorama europeo. Da bambino veniva impiegato da ala, ma è come laterale di difesa che si è imposto nella cantera blanca. Capacità di spinta e abilità tattica compensano il fisico esile, non ancora pienamente sviluppato ma che gli regala grande rapidità.

Nome: David de la Vibora

Data di Nascita: 3 gennaio 2003

Nazionalità: spagnolo

Squadra: Real Madrid

Ruolo: terzino sinistro

Assomiglia a: Marcelo