Un talento al giorno, Dean Lico: un fantasista albanese per la nuova Lazio

La Lazio si muove sul mercato anche a febbraio: dopo la chiusura delle trattative invernali, i biancocelesti si sono mossi per arrivare ad un classe 2000 che possa aiutare la squadra Primavera. Dean Lico è stata una scelta di Tare e tatticamente parliamo di un fantasista molto bravo nel trovare il passaggio filtrante per la punta. La sua presenza è un vero regalo per le punte, una bella notizia per i già ispiratissimi giovani attaccanti biancocelesti. Pur amando giocare più centrale rispetto al collega, lo abbiamo avvicinato a Bernardeschi, anche per caratteristiche fisiche in comune: fisico slanciato, ciuffo "ribelle" e anche una certa propensione al dribbling, alla giocata ad effetto.

Nome: Dean Lico

Data di nascita: 31 marzo 2000

Nazionalità: albanese

Ruolo: fantasista

Squadra: Leganes

Assomiglia a: Federico Bernardeschi