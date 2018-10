Un talento al giorno, Declan Rice: il nuovo muro classe '99 degli Hammers

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il West Ham ha scoperto in queste settimane il suo nuovo gioiello: dopo Glen Johnson, Carrick, Cole, Terry, Lampard e non solo, il prossimo a diventare un giocatore molto appetito dalle big potrebbe essere Declan Rice. Il mediano inglese si è presentato con cinque ottime partite, risolvendo buona parte dei problemi difensivi evidenziati dagli Hammers in queste prime stagioni: i numeri parlano chiaro, visto che tutti i punti raccolti dai londinesi in Premier sono arrivati col giovane mediano in campo. Un metro e ottantacinque di muscoli che ricorda il primo Phil Jones, quest'ultimo però non fortunatissimo nel suo approccio col calcio ai massimi livelli.

Nome: Declan Rice

Data di nascita: 14 gennaio 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: mediano

Squadra: West Ham

Assomiglia a: Phil Jones