© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dal Prata Falchi al Paris Saint-Germain, passando per una stagione in prestito all'Udinese: questa la curiosa storia di Denis Franchi, portiere classe 2002 che si è conquistato la ribalta del club più ricco e famoso di Francia a soli 16 anni. Estremo difensore di grandi qualità fisiche, si è messo in luce con l'Udinese, che di portiere ne ha cresciuti tre niente male ultimamente e che avrebbe voluto confermare volentieri anche il giovane portiere del Prata Falchi Visinale. Nulla da fare, la concorrenza e lo strapotere economico del PSG ha avuto la meglio, così il giovane estremo difensore classe 2002 si è trasferito nella capitale francese.

Nome: Denis Franchi

Data di nascita: 10 novembre 2002

Nazionalità: italian

Ruolo: portiere

Squadra: PSG

Assomiglia a: Alex Meret