Un talento al giorno, Diego Fernández Talaveron: il baby che fa litigare Lazio e Barça

La Lazio ha sfidato il Barcellona per Diego Fernández Talaveron, perla del "Juvenil B" del Siviglia che ad appena 18 anni è riuscito ad attirare l'interesse di delle big del calcio europeo. Trattasi di un talentuoso attaccante centrale classe 2002, un possibile innesto in prospettiva per la rosa di Inzaghi. I principali pregi di Talaverón? Forza fisica, senso della posizione e istinto del gol. Ma anche tanto dinamismo, che rendono il 18enne un centravanti estremamente moderno che non a caso ha attirato su di sè anche l'interesse dell'Ajax, club noto per cercare giocatori con caratteristiche ben precise e una tecnica di base ben oltre la media.

Nome: Diego Fernández Talaveron

Data di nascita: 27 febbraio 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: punta

Squadra: Siviglia

Assomiglia a: Diego Morientes