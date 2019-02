© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Terzino sinistro di spinta classe 2000, l'iberico Diego Pampin è tra i millennial con maggiori minuti sulle gambe in questa stagione: in forza al Celta di Vigo, ricorda tanto il connazionale Jordi Alba per stile e fisicità. Difensore di 65 kg, per un metro e settantacinque di altezza, non fa certo della potenza la propria caratteristica migliore: piuttosto si fa notare per la capacità di affondare con continuità sulla corsia sinistra e scodellare al centro palloni molto invitanti per le punte. Coi suoi due gol stagionali l'iberico ha dimostrato anche un discreto rapporto con la porta avversaria, che non guasta mai.

Nome: Diego Pampin

Data di nascita: 15 marzo 2000

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Celta Vigo

Assomiglia a: Jordi Alba