Un talento al giorno, Dimitrios Emmanouilidis: il millennial greco

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dimitrios Emmanouilidis, attaccante esterno di grande tecnica e rapidità, cresciuto e tutt'ora in forza al Panathīnaikos, è il primo millennial a segnare nel massimo campionato greco. Il classe 2000 ha collezionato la prima gioia della sua carriera durante la sfida tra i biancoverdi e Lamia, insaccando con un destro violento sul secondo palo dopo una lunga azione di squadra. La sua prima rete in carriera è arrivata all'età di 17 anni 10 mesi 08 giorni, mentre il debutto è datato 29 novembre 2017 nella sfida contro il Panachaiki Patras. Trattasi di un attaccante dotato dall'ottimo destro che ricorda per grinta e movenze il collega Under della Roma.

Nome: Dimitrios Emmanouilidis

Data di nascita: 9 marzo 2000

Nazionalità: greco

Ruolo: attaccante

Squadra: Panathīnaikos

Assomiglia a: Cengiz Under