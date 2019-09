Un talento al giorno, Donyell Malen: il predestinato del PSV

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In Olanda non hanno paura quando si tratta di lanciare giovani di talento. Il PSV, ovviamente, rispetta questa "regola" ed ha lanciato in prima squadra il giovane Donyell Malen, attaccante classe '99 che ha fatto il suo esordio in Champions League nella passata stagione addirittura contro il Barcellona. Sabato, in campionato, ha segnato un altro record: 5 gol in una partita. L'attaccante olandese ha messo a segno un pokerissimo contro il Vitesse, da 55 anni nessuno era riuscito in questa impresa. Il PSV, perso Lozano, si coccola quindi il tuo talento: un attaccante veloce e tecnico, può giocare sia come seconda punta che come esterno di centrocampo.

Nome: Donyell Malen

Data di nascita: 19 gennaio 1999

Nazionalità: Olandese

Ruolo: attaccante

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Memphis Depay