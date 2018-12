Un talento al giorno, Dylan Crowe: il classe 2001 appetito dalle big

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Le recenti convocazioni in Under 18 inglese hanno aperto la caccia a Dylan Crowe, terzino inglese di belle speranze che ha acceso l'interesse di numerosi big a livello internazionale. Il classe 2001, che fisicamente ricorda un po' il laterale francese Malcuit, è un terzino di spinta che come detto è già finito nel mirino di Lipsia, Manchester United, Arsenal e Borussia Dortmund. Laterale dall'ottimo fisico, si sta raffinando dal punto di vista tattico e in attesa di esordire con la Prima Squadra, brilla con le selezioni giovanili e aspetta la grande occasione.

Nome: Dylan Crowe

Data di nascita: 7 luglio 2001

Nazionalità: inglese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Ipswich

Assomiglia a: Kevin Malcuit