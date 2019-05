Un talento al giorno, Ed Carlo: lanciatore professionista

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ed Carlo è un centrocampista stile Kevin De Bruyne. La sua lettura di gioco è splendida, i suoi passaggi sono precisi, i suoi lanci geniali. E fa tutto questo come se giocare a calcio fosse un gioco da ragazzi. Stiamo parlando di un giovane che con un lancio da 30 metri mette un attaccante davanti alla porta. La sua visione di quello che succede in campo è molto rapida e questo gli porta a fare il passaggio giusto al momento giusto. È alto, forte e gioca a testa alta. In questo senso, non solo ci ricorda De Bruyne ma anche i grandi centrocampisti classici come Dennis Bergkamp e i brasiliani Socrate, Zico e soprattutto Rivaldo.

Nome: Ed Carlos de Arruda Amorim

Data di nascita: 19 marzo 2001

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: centrocampista

Squadra: São Paulo / BRA

Assomiglia a: Kevin De Bruyne