Un talento al giorno, Éder Gabriel Militão: mix tra Lucio e Miranda

Momento indimenticabile per un giocatore durante la gara tra Brasile-El Salvador di martedì notte: si è trattato infatti dell'esordio assoluto in verdeoro per il difensore brasiliano classe '98 Éder Gabriel Militão, già cercato da numerosi club in estate. Centrale granitico dal fisico esilo, il carioca si è dimostrato un ottimo mix di grinta e tecnica, capace di guidare la difesa con personalità ma anche di prendersi la responsabilità di impostare l'azione e battere anche i calci di rigore. Un elemento di grande carisma insomma, che Tite non ha avuto paura di far esordire in verdeoro già da giovanissimo.

Nome: Éder Gabriel Militão

Data di nascita: 18 gennaio 1998

Nazionalità: brasile

Ruolo: difensore

Squadra: San Paolo

Assomiglia a : Lucio