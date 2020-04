Un talento al giorno, Édouard Michut: un nuovo Verratti per il PSG

Non solo campioni pagati a suon di milioni. Il PSG lavora anche sui talenti del settore giovanile: fra i tanti giovani, spicca senza dubbio il talento di Édouard Michut, centrocampista classe 2003 che in Francia viene considerato il nuovo Verratti. Si tratta di un centrocampista moderno, una mezzala naturale che può giocare anche come regista. Tecnicamente è molto dotato, ed è abile anche in fase di non possesso.

Nome: Édouard Michut

Data di nascita: 4 marzo 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: PSG

Assomiglia a: Marco Verratti