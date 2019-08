© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

De Ligt è il passato: Edson Alvarez, nazionale messicano ed ex CF America, ha scelto la maglia numero 4 dell'Ajax, raccogliendo dunque l'eredità dell'olandese sia formalmente che di fatto. Classe 1997, già con diverse presenze nella Nazionale maggiore messicana, è dotato di ottima tecnica di base (fondamentale per giocare in Olanda) ma è superlativo dal punto di vista fisico, abilissimo in particolare sui palloni alti. Avrà il non semplice colpo di far dimenticare uno degli idoli di Amsterdam dell'ultimo biennio, ma la personalità non gli manca di certo.

Nome: Edson Alvarez

Data di nascita: 24 ottobre 1997

Nazionalità: messicano

Posizione: difensore centrale

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Matthijs de Ligt