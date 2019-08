© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il classe 2002 Eduardo Camavinga è apparso un gigante nella prova messa in campo dal Rennes contro il PSG: la sfida a giocatori del calibro di Verratti e Marquinhos non ha spaventato il giovane centrocampista, capace di cucire gioco e unire i reparti con una capacità di sacrificio, unita alla lucidità, davvero importanti. Nato in Angola ed emigrato in Francia insieme alla famiglia all'età di due anni, è in attesa della nazionalità transalpina, che lo potrebbe proiettare già nelle categorie inferiori dei Bleus: la grande prova di Montpellier in occasione della prima giornata di Ligue 1 2019-20 gli è valsa il prolungamento del contratto con la società rossonera. Contro il PSG si è persino migliorato, agendo sia regista classico sia come mezzala.

Nome: Eduardo Camavinga

Data di nascita: 10 novembre 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: centrale di centrocampo

Squadra: Rennes

Assomiglia a: Paul Pogba