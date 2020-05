Un talento al giorno, Eduardo Quaresma: un leader naturale di 17 anni

Dominante, elegante, tecnicamente dotato: il Milan vuole investire su giocatori dal sicuro avvenire e nelle ultime settimane ha posato gli occhi sul portoghese Eduardo Filipe Quaresma Vieira Coimbra Simões, in breve Eduardo Quaresma, classe 2002 dello Sporting Lisbona che gioca come centrale difensivo. I punti di forza di questo 17enne che in Portogallo paragonano già ai grandi difensori europei, sono la capacità di anticipo, il tempismo nel tackle e la velocità, una dote sempre più rara in questo calcio tutto fisico e stazza. Parliamo di un giocatore già estremamente maturo sul piano tattico e mentale per la sua età, quello che si potrebbe definire un "leader naturale".

Nome: Eduardo Quaresma

Data di nascita: 2 marzo 2002

Nazionalità: portoghese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Paolo Maldini