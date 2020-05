Un talento al giorno, Emerson Royal: terzino al centro di un contenzioso

vedi letture

L'Inter continua la sua corsa per Emerson Royal, un laterale brasiliano classe 1999 molto promettente ma che è conteso tra Betis Siviglia e Barcellona. Il Betis, a fronte del pagamento di 6 milioni di euro, ha comprato il 50% del cartellino del giocatore che quindi è di fatto in comproprietà fra le due società. E fino al giugno del 2021 la sua permanenza in Andalusia è certificata dagli accordi. In estate però, e qui la parte di discorso potrebbe interessare l’Inter nel caso in cui dovesse esserci un’accelerata in tal senso, il Barça potrebbe decidere di riprendersi il giocatore pagando 3 milioni di valorizzazione più altri 3 per aver interrotto anzitempo l’accordo. In tutto ciò, il Betis resterebbe comunque proprietario del 50% del cartellino, ma il Barcellona sarebbe libero di venderlo a chi preferisce (o tenerlo in rosa). Per riprendere il giocatore al 100%, invece, il Barça dovrà aspettare il 2021 e pagare, oltre ai 3 milioni di valorizzazione, anche 6 milioni di valore del cartellino.

Nome: Emerson Royal

Data di nascita: 21 gennaio 1999

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: terzino destro

Squadra: Betis Siviglia

Assomiglia a: Dani Alves