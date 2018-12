Un talento al giorno, Enzo Loiodice: sulle orme di Veretout

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Enzo Loiodice, centrocampista del Digione, è sicuramente un talento da tenere sotto osservazione. Ne sa qualcosa la Fiorentina, con Pantaleo Corvino pronto a scommettere sul classe 2000 francese ma con evidenti origini italiane. Lo scorso anno è stato gettato nella mischia dal tecnico del Digione Oliver Dall'Oglio, costretto a pescare nella formazione Primavera a causa dei numerosi infortuni. Una scelta decisamente fortunata, visto che il ragazzo non ha più abbandonato la prima squadra. Anzi, in questo campionato è diventato un punto fermo del Digione. Loiodice è un centrocampista moderno, dotato di buona tecnica che fa dell'inserimento e della conclusione dal limite i suoi punti di forza. Ricorda, per caratteristiche, l'altro francese della Fiorentina, Jordan Veretout.

Nome: Enzo Loiodice

Data di nascita: 27 novembre 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Digione

Assomiglia a: Jordan Veretout