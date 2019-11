© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nella Francia Under 17 che sta disputando il Mondiale di categoria, brilla la stella di Enzo Millot. Centrocampista classe 2002 cresciuto nel Monaco, è andato segno nell'ultima sfida della Francia, la vittoria per 4-0 contro l'Australia. Millot è un centrocampista moderno, che dà il meglio quando gioca come mezzala ma che all'occorrenza può giocare anche come trequartista. Dotato di un buon tiro dalla distanza, fa degli inserimenti senza palla la sua arma migliore.

Nome: Enzo Millot

Data di nascita: 17 luglio 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Adrien Rabiot