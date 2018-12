© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Eric Garcia è l'ennesimo canterano a fare il viaggio Barcellona-Manchester, svestendo la maglia blaugrana per tingersi del celeste che caratterizza i Citizens. Un difensore molto abile tecnicamente che non per nulla si fa notare durante la gara anche per le sue impostazioni puntuali, ma un centrale con qualità e fisicità, bravo a farsi rispettare anche sui palloni alti. Guardiola non ha avuto paura di schierarlo ieri sera, nella sfida di Carabao Cup contro il Leicester e lo spagnolo ha collezionato anche una discreta figura.

Nome: Eric Garcia

Data di nascita: 9 gennaio 2001

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: Cristian Chivu