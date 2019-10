Un talento al giorno, Erik Lopez: il Sanchez che viene dal Paraguay

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Erik Nicolás López Samaniego è un attaccante classe 2001 che sta facendo le fortuna dell'Olimpia Asuncion, club paraguaiano, grazie alle spiccate qualità fisiche e tecniche, evidentissime sin dal suo esordio in Prima Squadra. Un Sanchez in miniatura, che ricorda il cileno anche per la garra che mette in ogni gara, oltre che per le simili caratteristiche come attaccante: velocissimo, ama giocare sul filo del fuorigioco pur non disdegnando ricevere la sfera sui piedi, ma anche tagliare al centro dell'area di rigore.

Nome: Erik Lopez

Data di nascita: 27 novembre 2001

Nazionalità: paraguaiano

Ruolo: attaccante

Squadra: Olimpia Asuncion

Assomiglia a: Alexis Sanchez