Un talento al giorno, Erling Braut Håland: il figlio di Alf-Inge Rasdal

La Norvegia travolge per 12-0 l'Honduras ai Mondiali Under 20 e la sua stella più promettente, l'attaccante Erling Braut Haland, entra nella storia della competizione con 9 reti segnate in una singola partita. Juventus e Manchester United, che lo seguivano prima del suo passaggio al Salisburgo, si morderanno le mani nel constatare la grande crescita del biondo centravanti norvegese, una vera iradiddio contro gli sventurati giocatori di Honduras ieri sera. Tecnicamente trattasi di una punta estremamente dotata dal punto di vista fisico, ma forte anche col sinistro, il piede favorito, che ha utilizzato praticamente in otto dei nove gol di ieri. Un Bobo Vieri in versione scandinava, volendo essere pittoreschi. Curiosità: si tratta del figlio di Alf-Inge Rasdal Håland, diventato famoso per il celebre doppio scontro, a quasi quattro anni di distanza, con Roy Keane.

Nome: Erling Braut Haland

Data di nascita: 21 luglio 2000

Nazionalità: norvegese

Posizione: centravanti

Squadra: Salisburgo

Assomiglia a: Christian Vieri