Un talento al giorno, Ethan Hazard: la dinastia continua

Da un Hazard all'altro, una vera e propria dinastia. Ethan Hazard, il più giovane dei fratelli ha solo 15 anni ma ha talento da vendere e ricorda il maggiore Eden. Non a caso il Chelsea ha già inviato i propri scout a visionare il giovane centrocampista: 15 anni, gioca attualmente dell'AFC Tubize in Belgio, per gli addetti ai lavori può superare addirittura Eden.

Nome: Ethan Hazard

Data di nascita: 1 gennaio 2003

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista offensivo o trequartista

Squadra: AFC Tubize

Assomiglia a: Eden Hazard