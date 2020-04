Un talento al giorno, Etienne Eto'o Pineda: buon sangue non mente

vedi letture

Quale giovane talento potrebbe mai rinunciare alla chiamata di una big di massima divisone per rimanere vicino a casa e completare il proprio percorso di studi? La risposta è: chi conosce bene le dinamiche della crescita e del calcio, come il figlio di un ex campione, come Etienne Eto'o Pineda, figlio del grande Samuel, ex attaccante di Inter e Barcellona, tra le altre. Le Isole Baleari sono state da sempre la sua terra, sportivamente parlando e dopo le esperienze con Penya Arrabal e Maiorca, dallo scorso novembre è passato all'Atlético Baleares, proprio per i motivi di cui sopra. Parliamo di un attaccante molto promettente, che unisce la letalità ereditata dal padre alla velocità e fantasia del gioco spagnolo. Un futuro campioncino da tenere d'occhio già nei prossimi due anni, quando l'inevitabile passaggio tra i pro dovrebbe avvenire.

Nome: Etienne Eto'o Pineda

Data di nascita: 18 agosto 2002

Nazionalità: spagnolo-camerunese

Ruolo: attaccante

Squadra: Atlético Baleares

Assomiglia a: Samuel Eto'o