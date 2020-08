Un talento al giorno, Eugenio Pizzuto: un recuperapalloni di enorme personalità

Il talento messicano classe 2002 Eugenio Pizzuto ha firmato ad inizio mese con il Lecce. Tra le rivelazioni dell'ultimo Mondiale Under 17 con la maglia del Tricolor, il gioiellino proveniente dal Pachuca è un centrocampista che ricorda terribilmente Javier Mascherano: quantità ma anche qualità e soprattutto personalità. Capitano dell'Under 17 sopracitata, è stato persino convocato per uno stage dalla selezione Maggiore senza aver mai disputato un minuto con la Prima Squadra: un caso simile a quello di Zaniolo, per capirci. Forte nel recupero della palla e nel posizionamento in campo, raramente lo si vede spingersi nell'area avversaria, ma sa fare benissimo quello che il tecnico gli chiede. Dare ordine alla squadra e strappare il possesso all'avversario.

Nome: Eugenio Pizzuto

Data di nascita: 13 maggio 2002

Nazionalità: messicano

Squadra: Lille

Ruolo: centrocampista difensivo

Assomiglia a: Javier Mascherano