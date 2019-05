© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Orgoglioso com'è, il popolo del Nord non poteva che rispondere per le rime al fulgido talento di Joao Felix, asso del Benfica che ha attirato le attenzioni di mezza Europa con le sue prestazioni in grande crescita. E la risposta migliore è proprio Fabio Silva, stesso inconfondibile talento e stesso capello ribelle del collega. Con 5 reti e 4 assist nella Youth League che si è appena conclusa, il gioiello del Porto classe 2002 si è guadagnato il titolo di giocatore rivelazione della manifestazione, giocando sottoetà di due o tre anni rispetto alla stragrande maggioranza di compagni e avversari. Un talento il cui percorso sembra già ben definito: Prima Squadra l'anno prossimo ed esplosione ad alto livello che sembra una naturale conseguenza.

Nome: Fabio Silva

Data di nascita: 2002

Nazionalità: portoghese

Ruolo: seconda punta

Squadra: Porto U19

Assomiglia a: Joao Felix