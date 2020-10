Un talento al giorno, Fabio Vieira: il David Silva portoghese ha colpito anche ieri

Il gol firmato ieri, il primo in Champions League, è solo l'ennesima testimonianza di un talento che Sergio Conceicao e tutto il Porto si coccolano da alcuni mesi, dopo delle prestazioni super con l'Under 19 dei lusitani, con cui si è anche laureato campione d'Europa (vincendo la Youth League, ndr) da grande protagonista. Fábio Vieira è un centrocampista dal piede destro educatissimo, una mezzala capace di disimpegnarsi anche come fantasista e pericolisissimo col suo tiro a girare. Abile nel dribbling e nel creare la superiorità numerica, per la sua fisicità non particolarmente sviluppata lo abbiamo avvicinato al talento iberico David Silva.

Nome: Fábio Vieira

Data di nascita: 30 maggio 2000

Nazionalità: portoghese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Porto

Assomiglia a: ‌David Silva