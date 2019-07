Un talento al giorno, Farouk Miya: stella dell'Uganda e già giramondo

Farouk Miya si è formato nei Vipers FC e a diciannove anni è andato a cercar fortuna in Belgio. Lo Standard Liegi lo compra, non sfonda: va in prestito al Mouscron, poi a ben altri lidi, in Azerbaijan, all'FK Sabail. Torna, la scorsa estate, ma è solo un passaggio prima dell'addio: va in Croazia, all'HNK Gorica, 30 partite, 5 gol e 5 assiste nell'ultima stagione. Miya è il tuttofare dell'Uganda, come lo è stato anche nell'ultima Coppa d'Africa: già presente nel 2017, ha messo in mostra tutto il suo talento. Tre reti nelle eliminatorie, in Egitto ha messo a segno due assist. Tutto destro, trequartista capace anche di giocare sull'esterno, soprattutto col piede a favore, le sue lunghe leve e le capacità nel dribbling lo rendono pericoloso soprattutto in fase di ripartenza.

Nome: Farouk Miya

Data di nascita: 26 novembre 1997

Nazionalità: Ugandese

Ruolo: Centrocampista offensivo

Squadra: HNK Gorica

Assomiglia a: Josip Ilicic